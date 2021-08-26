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Göztepe, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

26.08.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra savunma ve hücum varyasyonları çalışması yaptı.

İzmir temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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