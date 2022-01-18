Göztepe, Sivasspor maçına hazır

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşma için son çalışmasını yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra yarınki maçın taktiği üzerinde durdu.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak Göztepe-Demir Grup Sivasspor maçında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

