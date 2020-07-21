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Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR HABERLERİ  | 21.07.2020 21:00 | Son Güncelleme

Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Kamil Wilczek, Deniz Kadah ve Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalıştı.

İzmir temsilcisi, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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