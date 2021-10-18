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Göztepe, Süper Lig'de 4 maç sonra kazandı

18.10.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Süper Lig'de 4 maç sonra kazandı

İZMİR (AA) - Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Göztepe, 4 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından ikinci 3 puanını yine İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'ya karşı alan Göztepe, 9. haftayı 8 puan ve averajla 17. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir maçında olduğu gibi 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir karşısında oyuna sonradan giren ve takımının galibiyet golüne imza atan David Tijanic dün de yedek başladığı müsabakada 3 puanı getiren gole imza attı.

Süper Lig'de en son geçen sezonun 33. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği karşılaşmada gol yemeyen Göztepe, daha sonra çıktığı 17 müsabakada kalesini gole kapatamadı.

Göztepe, 10. haftada 23 Ekim Cumartesi günü lider Trabzonspor'u konuk edecek. Bu müsabakanın hazırlıklarına yarın başlayacak İzmir temsilcisinde dünkü maçta sakatlığı nedeniyle maça devam edemeyen Halil Akbunar'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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