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Göztepe Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak

25.09.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak

İZMİR (AA) - Süper Lig'de bu sezon tek galibiyetini iç sahada alan Göztepe, 7. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Ligde tek galibiyetini İzmir'de Medipol Başakşehir karşısında 2-1'lik skorla alan Göztepe, daha sonra çıktığı 2 müsabakada puan çıkaramadı.

Marko Mihojevic, Murat Paluli ve Ege Özkayımoğlu'nun sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Beykan Şimşek yarın forma giyemeyecek.

Süper Lig'de en son geçen sezonun 33. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği karşılaşmada gol yemeyen Göztepe, daha sonra çıktığı 14 müsabakada kalesini gole kapatamadı.

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