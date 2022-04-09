Göztepe, Süper Lig'de üst üste 9. maçını kaybetti

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Göztepe, ligde art arda 9. yenilgisini yaşadı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Emrah Başsan ve Olivier Kemen'in golleriyle 2-0 öne geçen Yukatel Kayserispor, Franco Di Santo'nun golüne rağmen ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Skorun değişmediği müsabakadan Yukatel Kayserispor, 2-1 galip ayrıldı.

Haftaya düşme hattının üzerindeki GZT Giresunspor'un 9 puan gerisinde giren Göztepe, bu mağlubiyetle üst üste 9. maçını puansız tamamladı. Haftayı 27 puanla kapatan Göztepe, sıralamada 19'unculuğa geriledi.

Ligde 5 maçlık yenilgi serisini sonlandıran Yukatel Kayserispor puanını 41'e çıkardı ve maç fazlasıyla 14'üncülüğe yükseldi.



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