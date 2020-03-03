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Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"

İZMİR HABERLERİ  | 03.03.2020 10:15 | Son Güncelleme

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"

İZMİR (AA) - Süper Lig'de deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Palut, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye olarak çok üzücü bir hafta geçirdiklerini dile getirdi.

İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine sabır dileyen Palut, şunları kaydetti:

"İnşallah bu Mehmetçikler için üzüldüğümüz son olay olur. Çok teknik taktik konuşulacak bir durum yok. Bir cümleyle özetlemem gerekirse maçın genelinde ama özellikle ilk yarı çok kötü oynadık ve standartlarımızın çok altında kaldık. Hiç düşünmediğimiz ama hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Yanlışlarımızı, hatalarımızı değerlendireceğiz ve takımımla birlikte tekrardan iyi performans göstererek iyi sonuçlar almaya başlayacağız."

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Futbol Göztepe Hes Kablo Kayserispor SÜPERLİG

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