Göztepe Trabzonspor maçı canlı izle | bein sports 2 izle şifresiz yayın

Göztepe - Trabzonspor maçı canlı izle... Spor Toto Süper Lig 3 aylık aranın ardından 27. haftasının açılış mücadelesi Göztepe - Trabzonspor maçı ile start alacak. Süper Lig'de liderliği elinde bulunduran Trabzonspor, ligde 8. sırada bulunan Göztepe'ye konuk olacak. Uzun aranından sahaya çıkacak bordo mavililer lige 3 puanla başlamak istiyor. Gol krallığında zirvede bulunan Sörloth'un performansını taraftarlar merak ediliyor. Göztepe cephesinde ise zorlu mücadeleden 3 puan çıkarmanın planlarını yapıyor. Taraftarlar zorlu mücadeleyi şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Göztepe - Trabzonspor maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca bein sports 2'de canlı izlenebilecek kritik maçın canlı anlatımı Mynet.com'da...
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan Emir, Andre Castro, Soner, Halil Akbunar, Mossoro, Serdar Gürler, Jerome.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe - Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç 12 Haziran Cuma saat 21:30'da başlayacak. beIN Sports 2'den canlı yayınlacak Göztepe - Trabzonspor maçının canlı anlatımı Mynet.com'da...
Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Göztepe (1B 1M), daha önceki 18 karşılaşmada iki galibiyet alabilmişti (8B 8M).
Göztepe deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Trabzonspor (1M), daha önceki sekiz karşılaşmada rakibini sadece bir kez mağlup edebilmişti (6B 1M).
Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımları konuk ettiği son üç maçı kaybetmeyen Göztepe (2G 1B), son yenilgisini geçen sezon Trabzonspor'dan almıştı (1-3).
Deplasmanda çıktığı son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (6G 3B), aynı sezon içinde daha uzun bir seriyi en son 2004/05'te yaşadı (10 maç).
Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım olan Trabzonspor (18), aynı zamanda geri düştüğü karşılaşmalarda en çok puan kazanan iki ekipten biri (13; Fenerbahçe ile birlikte).
2019/20 Süper Lig sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Göztepe (11). Trabzonspor ise şu ana kadar bu şekilde sadece bir gol yedi.
Göztepe formasıyla yedinci asistini Rizespor karşılaşmasında yapan Soner Aydoğdu, Süper Lig kariyerinde 2014/15'ten bu yana bir sezondaki en yüksek gol pası sayısına ulaştı.
Göztepe kalecisi Beto'nun Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçlar Trabzonspor'a karşı (4 maçta 23 kurtarış).
Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste dört maçta gol atamayan Alexander Sörloth, sahada kaldığı 309 dakikada çektiği hiçbir şutta isabet bulamadı (0/5).
Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban, 2019/20 Süper Lig sezonunun ikinci yarısında çıktığı üç deplasman maçında birer gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 2 asist).
???? MAÇ GÜNÜ ????????— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) June 12, 2020
⚽ Göztepe ???? Trabzonspor
????️ 12.06.2020 Cuma ⏰ 21.00
????️ Gürsel Aksel Stadyumu
???? beIN Sports
???? #BugünGünlerdenTrabzonspor
⚡ #BizB1riz #Yanyana #SekizinciKuşatma pic.twitter.com/WS2xkwN1KG
Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da maç kadrosu netleşmeye başladı. Sakatlığı olduğu yönünde haberler çıkan Sosa Göztepe kafilesine dahil edildi. Başarılı oyuncunun forma giyip giymeyeceği maç saatinde netlik kazanacak.
Süper Lig 27. haftada lider Trabzonspor'un Göztepe'ye konuk olacağı karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Zorbay'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Kamil Çetin yapacak.
Bugün 12 Haziran 2020 #GöztepeninMaçıVar pic.twitter.com/bKz9yuTAWH— Göztepe Spor Kulübü ???? #SeniYalnızBırakmadık (@Goztepe) June 11, 2020
CUMA:
20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
CUMARTESİ
13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
PAZAR:
13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)
25 Şubat Pazartesi:
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
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