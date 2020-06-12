Göztepe Trabzonspor maçı canlı izle | bein sports 2 izle şifresiz yayın

Göztepe - Trabzonspor maçı canlı izle ... Spor Toto Süper Lig 3 aylık aranın ardından 27. haftasının açılış mücadelesi Göztepe - Trabzonspor maçı ile start alacak. Süper Lig'de liderliği elinde bulunduran Trabzonspor , ligde 8. sırada bulunan Göztepe 'ye konuk olacak. Uzun aranından sahaya çıkacak bordo mavililer lige 3 puanla başlamak istiyor. Gol krallığında zirvede bulunan Sörloth'un performansını taraftarlar merak ediliyor. Göztepe cephesinde ise zorlu mücadeleden 3 puan çıkarmanın planlarını yapıyor. Taraftarlar zorlu mücadeleyi şifresiz izle mek için canlı yayın arayışı içinde. Göztepe - Trabzonspor maçı canlı izle mek için detaylar haberimizde. Ayrıca bein sports 2 'de canlı izle nebilecek kritik maçın canlı anlatımı Mynet.com'da...

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Göztepe (1B 1M), daha önceki 18 karşılaşmada iki galibiyet alabilmişti (8B 8M).

Göztepe deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Trabzonspor (1M), daha önceki sekiz karşılaşmada rakibini sadece bir kez mağlup edebilmişti (6B 1M).

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımları konuk ettiği son üç maçı kaybetmeyen Göztepe (2G 1B), son yenilgisini geçen sezon Trabzonspor'dan almıştı (1-3).

Deplasmanda çıktığı son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (6G 3B), aynı sezon içinde daha uzun bir seriyi en son 2004/05'te yaşadı (10 maç).

Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım olan Trabzonspor (18), aynı zamanda geri düştüğü karşılaşmalarda en çok puan kazanan iki ekipten biri (13; Fenerbahçe ile birlikte).

2019/20 Süper Lig sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Göztepe (11). Trabzonspor ise şu ana kadar bu şekilde sadece bir gol yedi.

Göztepe formasıyla yedinci asistini Rizespor karşılaşmasında yapan Soner Aydoğdu, Süper Lig kariyerinde 2014/15'ten bu yana bir sezondaki en yüksek gol pası sayısına ulaştı.