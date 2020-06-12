SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Göztepe Trabzonspor maçı canlı izle | bein sports 2 izle şifresiz yayın

Göztepe Trabzonspor maçı canlı izle | bein sports 2 izle şifresiz yayın

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.06.2020 19:21 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi ile ertelenen Spor Toto Süper Lig 27. haftasında oynanacak Göztepe - Trabzonspor maçı ile start alacak. Uzun bir aranın ardından başlayacak olan Süper Lig'i futbolseverler büyük bir heyecanla bekliyor. Süper Lig'in lideri Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanına konuk olacak. Göztepe Trabzonspor maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports'dan canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı Mynet.com'da...

Göztepe - Trabzonspor maçı canlı izle... Spor Toto Süper Lig 3 aylık aranın ardından 27. haftasının açılış mücadelesi Göztepe - Trabzonspor maçı ile start alacak. Süper Lig'de liderliği elinde bulunduran Trabzonspor, ligde 8. sırada bulunan Göztepe'ye konuk olacak. Uzun aranından sahaya çıkacak bordo mavililer lige 3 puanla başlamak istiyor. Gol krallığında zirvede bulunan Sörloth'un performansını taraftarlar merak ediliyor. Göztepe cephesinde ise zorlu mücadeleden 3 puan çıkarmanın planlarını yapıyor. Taraftarlar zorlu mücadeleyi şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Göztepe - Trabzonspor maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca bein sports 2'de canlı izlenebilecek kritik maçın canlı anlatımı Mynet.com'da...

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan Emir, Andre Castro, Soner, Halil Akbunar, Mossoro, Serdar Gürler, Jerome.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe - Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç 12 Haziran Cuma saat 21:30'da başlayacak. beIN Sports 2'den canlı yayınlacak Göztepe - Trabzonspor maçının canlı anlatımı Mynet.com'da...

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI CANLI

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Göztepe (1B 1M), daha önceki 18 karşılaşmada iki galibiyet alabilmişti (8B 8M).

Göztepe deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Trabzonspor (1M), daha önceki sekiz karşılaşmada rakibini sadece bir kez mağlup edebilmişti (6B 1M).

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımları konuk ettiği son üç maçı kaybetmeyen Göztepe (2G 1B), son yenilgisini geçen sezon Trabzonspor'dan almıştı (1-3).

Deplasmanda çıktığı son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (6G 3B), aynı sezon içinde daha uzun bir seriyi en son 2004/05'te yaşadı (10 maç).

Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım olan Trabzonspor (18), aynı zamanda geri düştüğü karşılaşmalarda en çok puan kazanan iki ekipten biri (13; Fenerbahçe ile birlikte).

2019/20 Süper Lig sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Göztepe (11). Trabzonspor ise şu ana kadar bu şekilde sadece bir gol yedi.

Göztepe formasıyla yedinci asistini Rizespor karşılaşmasında yapan Soner Aydoğdu, Süper Lig kariyerinde 2014/15'ten bu yana bir sezondaki en yüksek gol pası sayısına ulaştı.

Göztepe kalecisi Beto'nun Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçlar Trabzonspor'a karşı (4 maçta 23 kurtarış).

Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste dört maçta gol atamayan Alexander Sörloth, sahada kaldığı 309 dakikada çektiği hiçbir şutta isabet bulamadı (0/5).

Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban, 2019/20 Süper Lig sezonunun ikinci yarısında çıktığı üç deplasman maçında birer gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 2 asist).

KAPTANDAN SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ!

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da maç kadrosu netleşmeye başladı. Sakatlığı olduğu yönünde haberler çıkan Sosa Göztepe kafilesine dahil edildi. Başarılı oyuncunun forma giyip giymeyeceği maç saatinde netlik kazanacak.

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

Süper Lig 27. haftada lider Trabzonspor'un Göztepe'ye konuk olacağı karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Zorbay'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Kamil Çetin yapacak.

SÜPER LİG'İN 27. HAFTA TAKVİMİ

CUMA:

20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

CUMARTESİ

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

PAZAR:

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)

25 Şubat Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Golcülerin yarışı alev alacakGolcülerin yarışı alev alacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha

Galatasaray'a astronomik teklif!

Galatasaray'a astronomik teklif!

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe ve Beşiktaş onun peşinde

Fenerbahçe ve Beşiktaş onun peşinde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Süper Lig başlıyor! İşte o tarih

Süper Lig başlıyor! İşte o tarih

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Süper Lig resmen başlıyor!

Süper Lig resmen başlıyor!

Süper Lig hakkında karar verildi!

Süper Lig hakkında karar verildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göztepe Trabzonspor maçı canlı izle | bein sports 2 izle şifresiz yayın

Göztepe'nin konuğu lider Trabzonspor

Fenerbahçe ve Beşiktaş Umar Sadiq'in peşinde

Fenerbahçe ve Beşiktaş onun peşinde

Bakan Kasapoğlu'nun "Hagi mi, Alex mi" anketi büyük ilgi gördü

"Hagi mi, Alex mi" anketi büyük ilgi gördü

Süper Lig’de golcülerin yarışı alev alacak

Golcülerin yarışı alev alacak

Süper Lig’de perde 87 gün sonra açılıyor

Süper Lig’de perde 87 gün sonra açılıyor

Vefat eden sağlık çalışanları ve Talat Özkarslı için saygı duruşu

Maçlar öncesinde saygı duruşu yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.