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Göztepe, transfer dönemine hızlı başladı

Göztepe, yaz dönemiyle birlikte Heliton, Ekrem Kılıçarslan, Filip Krastev, Uğur Kaan Yıldız ve Mateusz Lis ile yollarını ayırırken, Efkan Bekiroğlu’nun sözleşmesini uzattı. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesindeki ilk transfer hamlelerini ise Sinclair Armstrong ve Andre Henrique’yi kadrosuna katarak yaptı.

Göztepe, transfer dönemine hızlı başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yaz transfer dönemine hareketli bir başlangıç yaptı. Sezonun sona ermesiyle birlikte kadro yapılanmasına hız veren İzmir temsilcisi, bir yandan takımdan ayrılacak isimlerle yollarını ayırırken diğer yandan yeni transferlerini gerçekleştirmeye başladı.

Yeni sezonda kadro planlamasında yer almayan Heliton, Ekrem Kılıçarslan, Mateusz Lis, Filip Krastev ve Uğur Kaan Yıldız ile vedalaşan sarı-kırmızılı ekip, orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu’nun ise sözleşmesini uzattı. Geçtiğimiz sezon özellikle hücum hattında ve gol yollarında yaşadığı sıkıntıları çözmeyi hedefleyen Göztepe, ilk transfer hamlelerini forvet bölgesine yaptı. İzmir ekibi, İngiltere Championship temsilcisi Bristol City’den Sinclair Armstrong’u ve Brezilya ekibi Gremio’dan Andre Henrique’yi kadrosuna katarak her iki oyuncuyla da 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

YENİ İMZALAR YOLDA

Göztepe’de yaşanan ayrılıkların ardından yeni transferlerin de kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Savunma hattında Heliton’un ayrılığıyla oluşan boşluğu doldurmak isteyen sarı-kırmızılıların, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Aris forması giyen Noah Sonko Sundberg transferinde mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Tarafların anlaşma sağladığı belirtilirken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Mateusz Lis’in takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren İzmir ekibinin, İran temsilcisi Aluminium Arak’ta forma giyen 21 yaşındaki Mohammad Khalifeh’yi transfer listesinin ilk sırasına aldığı ifade edildi.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Göztepe’nin, birçok oyuncuyla temas halinde olduğu ve uygun şartların oluşması durumunda resmi girişimlere başlayacağı kaydedildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Emre Şen tarafından yayına alınmıştır

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