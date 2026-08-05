Mohamed Salah, Trabzonspor'dan ne kadar maaş alacak? Detaylar belli oldu

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor, tüm dünyada büyük yankı uyandıracak tarihi bir transfere imza attı. Bordo-mavili kulüp, bir süredir temas halinde olduğu Mısırlı süperstar Mohamed Salah'ın transferi için beklenen duyuruyu yaptı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah’ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'A GELİŞ ZAMANI BELLİ OLDU

Bu tarihi açıklamanın ardından bordo-mavili taraftarları büyük bir heyecan sararken, yıldız oyuncunun Türkiye'ye ayak basacağı program da paylaşıldı. Trabzonspor, Mısırlı golcünün bugün saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağını bildirdi.

SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Karadeniz ekibi, dünyaca ünlü hücum oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme üzerinden el sıkıştı. Salah'ın Trabzonspor'dan yıllık 17 milyon Euro ücret kazanacağı belirtildi.

PAPARA PARK'TA GÖRKEMLİ TÖREN

Trabzonspor yönetimi, bu unutulmaz transfer için taraftarlarının önünde özel bir organizasyon yapmaya hazırlanıyor. Mısırlı yıldız Mohamed Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta görkemli bir imza töreni düzenleneceği öğrenildi.

11 NUMARALI FORMA

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'da 11 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.