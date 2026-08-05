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Mohamed Salah, Trabzonspor'dan ne kadar maaş alacak? Detaylar belli oldu

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor, dünya futbolunu sarsacak dev bir transfere imza attı. Bordo-mavili kulüp, dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'ın transferi için resmi adımları atarken; Mısırlı oyuncunun Türkiye'ye geliş programı, dev sözleşmesinin detayları ve görkemli imza töreni planı da netleşti.

Mohamed Salah, Trabzonspor'dan ne kadar maaş alacak? Detaylar belli oldu
Emre Şen

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor, tüm dünyada büyük yankı uyandıracak tarihi bir transfere imza attı. Bordo-mavili kulüp, bir süredir temas halinde olduğu Mısırlı süperstar Mohamed Salah'ın transferi için beklenen duyuruyu yaptı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah’ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'A GELİŞ ZAMANI BELLİ OLDU

Mohamed Salah, Trabzonspor dan ne kadar maaş alacak? Detaylar belli oldu 1

Bu tarihi açıklamanın ardından bordo-mavili taraftarları büyük bir heyecan sararken, yıldız oyuncunun Türkiye'ye ayak basacağı program da paylaşıldı. Trabzonspor, Mısırlı golcünün bugün saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağını bildirdi.

SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Mohamed Salah, Trabzonspor dan ne kadar maaş alacak? Detaylar belli oldu 2

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Karadeniz ekibi, dünyaca ünlü hücum oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme üzerinden el sıkıştı. Salah'ın Trabzonspor'dan yıllık 17 milyon Euro ücret kazanacağı belirtildi.

PAPARA PARK'TA GÖRKEMLİ TÖREN

Mohamed Salah, Trabzonspor dan ne kadar maaş alacak? Detaylar belli oldu 3

Trabzonspor yönetimi, bu unutulmaz transfer için taraftarlarının önünde özel bir organizasyon yapmaya hazırlanıyor. Mısırlı yıldız Mohamed Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta görkemli bir imza töreni düzenleneceği öğrenildi.

11 NUMARALI FORMA

Mohamed Salah, Trabzonspor dan ne kadar maaş alacak? Detaylar belli oldu 4

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'da 11 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

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