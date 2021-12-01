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Göztepe, Türkiye Kupası'nda Kahta 02 Spor'u konuk edecek

01.12.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Türkiye Kupası'nda Kahta 02 Spor'u konuk edecek

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Göztepe ile TFF 3. Lig temsilcisi Kahta 02 Spor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak Göztepe-Kahta 02 Spor karşılaşmasında hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Göztepe'de yarın fazla süre almayan oyuncuların forma giymesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin bu turdan itibaren katıldığı kupada Kahta 02 Spor ilk 3 turda Karaman Belediyespor, Hacettepe ve Etimesgut Belediyespor'u saf dışı bıraktı.

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