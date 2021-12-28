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Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

28.12.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Göztepe-Yılport Samsunspor karşılaşmasında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Göztepe, bir önceki tur Kahta 02 Spor'u, Yılport Samsunspor ise 3. turdan katıldığı organizasyonda Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Uşakspor'u saf dışı bıraktı.

Türkiye Kupası'nda 3. kez eşleşen iki takımdan Göztepe, 1966-1967'de yarı finalde ve 2000-2001'de 3. turda rakibini elemişti.

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