YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Göztepe-Tuzlaspor maçının ardından

Göztepe-Tuzlaspor maçının ardından

16.10.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu: "Elimizdeki bu kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan sonraki bütün amacımız takımı düzeltip yukarılara doğru taşıtmak" - Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Barış Yılmazer: "Bu takım ilerleyen haftalarda daha da iyi yerlere gelecektir"

Göztepe-Tuzlaspor maçının ardından

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Göztepe'nin teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, "Elimizdeki bu kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan sonraki bütün amacımız takımı düzeltip yukarılara doğru taşıtmak." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özkayımoğlu, maçı muhteşem bir taraftar topluluğunun izlediğini, onları üzdükleri için mutsuz olduklarını söyledi.

Maçı kazanmayı çok istediklerini belirten Özkayımoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız bu yöndeydi. İyi hazırlandık on beş gün boyunca gayet tempolu idmanlar yaptık. Sahaya yansıtır diye düşündük arkadaşlarımız ama ne yazık bugün istediğimiz şeyi yapamadık. Takım içinde baktığın zaman performansı düşük oyuncular olunca burası 1. Lig gerçekten kaos ligi. Hiçbir hafta birbirini tutmuyor. Maça giren oyunculardan Yasin çok etkili işler yaptı. Çok doğru işler yaptı. Ama bir Yasin yetmiyor. İşin ucundan tutacak oyunculara çok ihtiyacımız var. Bugün istediğimiz şeyler olmadı. Elimizdeki bu kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan sonraki bütün amacımız takımı düzeltip yukarılara doğru taşıtmak."

- Barış Yılmazer: "Bu takım ilerleyen haftalarda daha da iyi yerlere gelecektir"

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Barış Yılmazer de 2-0'ın iyi bir skor olduğunu düşündüğünü söyledi.

Hafta içinde rakibin analizinde doğru tespitler yaptıklarını anlatan Yılmazer, "Bu noktada iyi çalışmalar yaptık. Sahanın içerisinde dönem dönem oyuna hakim olduğunuz dakikalar oldu. Fakat rakibin de belli bölümlerde oyunda üstünlükleri oldu. Yakaladığımız pozisyonları, doğru değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Bu takımın birlikte oynama yeteneğinin gelişmesiyle ilgili bir durumu var. Takımın oyuncularının çok yetenekli olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Bu takım ilerleyen haftalarda daha da iyi yerlere gelecektir." diye konuştu.

Göztepe-Tuzlaspor maçının ardından

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İKÇÜ'den Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav'a fahri doktora unvanıİKÇÜ'den Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav'a fahri doktora unvanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'da hayatını kaybeden madencilerin cenazesine katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'da hayatını kaybeden madencilerin cenazesine katıldı
Avcılar'da vatandaşlar başıboş dolaşan atlarla ilgili çözüm bekliyorAvcılar'da vatandaşlar başıboş dolaşan atlarla ilgili çözüm bekliyor
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Tuzlaspor

İzmir Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
13:02
İkindi
16:09
Akşam
18:40
Yatsı
19:56
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.