Göztepe-Tuzlaspor maçının ardından

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Göztepe'nin teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, "Elimizdeki bu kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan sonraki bütün amacımız takımı düzeltip yukarılara doğru taşıtmak." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özkayımoğlu, maçı muhteşem bir taraftar topluluğunun izlediğini, onları üzdükleri için mutsuz olduklarını söyledi.

Maçı kazanmayı çok istediklerini belirten Özkayımoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız bu yöndeydi. İyi hazırlandık on beş gün boyunca gayet tempolu idmanlar yaptık. Sahaya yansıtır diye düşündük arkadaşlarımız ama ne yazık bugün istediğimiz şeyi yapamadık. Takım içinde baktığın zaman performansı düşük oyuncular olunca burası 1. Lig gerçekten kaos ligi. Hiçbir hafta birbirini tutmuyor. Maça giren oyunculardan Yasin çok etkili işler yaptı. Çok doğru işler yaptı. Ama bir Yasin yetmiyor. İşin ucundan tutacak oyunculara çok ihtiyacımız var. Bugün istediğimiz şeyler olmadı. Elimizdeki bu kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan sonraki bütün amacımız takımı düzeltip yukarılara doğru taşıtmak."

- Barış Yılmazer: "Bu takım ilerleyen haftalarda daha da iyi yerlere gelecektir"

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Barış Yılmazer de 2-0'ın iyi bir skor olduğunu düşündüğünü söyledi.

Hafta içinde rakibin analizinde doğru tespitler yaptıklarını anlatan Yılmazer, "Bu noktada iyi çalışmalar yaptık. Sahanın içerisinde dönem dönem oyuna hakim olduğunuz dakikalar oldu. Fakat rakibin de belli bölümlerde oyunda üstünlükleri oldu. Yakaladığımız pozisyonları, doğru değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Bu takımın birlikte oynama yeteneğinin gelişmesiyle ilgili bir durumu var. Takımın oyuncularının çok yetenekli olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Bu takım ilerleyen haftalarda daha da iyi yerlere gelecektir." diye konuştu.



