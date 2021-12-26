Göztepe ve Adana Demirspor, Süper Lig'de ilk devreyi birer puanla kapattı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 1-0 geriye düştüğü müsabakada Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, ilk devreyi 15 puanla düşme hattında tamamladı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Mario Balotelli'nin golüyle 1-0 önde tamamlayan Adana Demirspor karşısında Göztepe, 78. dakikada Khadim Rassoul'un kendi kalesine attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı. Müsabaka, 1-1 bitti.

Üst üste yaşadığı 3 mağlubiyetin ardından sahadan puanla ayrılan Göztepe, ilk devrenin bitiminde 15 puanla düşme hattında yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, maç fazlası ve averajla 19. sırada bulunuyor.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor ise ilk yarıyı 30 puanla bitirdi. Adana temsilcisi, maç fazlasıyla 5. basamakta yer alıyor.

- Mario Balotelli 7. golünü kaydetti

Göztepe karşısında takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan Mario Balotelli, bu sezon ligdeki 7. golüne ulaştı.

Golcü futbolcu, ikinci yarının başında yerini Britt Assombalonga'ya bıraktı.

- Göztepe, son 27 maçta kalesinde gol gördü

Ligde en son geçen sezon Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği 33. hafta mücadelesinde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakadan sonra çıktığı 27 maçta da gol yedi.

İzmir temsilcisi, bu müsabakalarda 31 gol atarken kalesinde 45 gol gördü.

Müsabakayı 10 bin 380 kişi takip etti.

