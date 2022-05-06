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Göztepe, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

06.05.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, 36. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Ligde galip gelemediği son 12 karşılaşmada sadece 1 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekip 28 puanla 19. sırada yer alıyor. Ligin ilk devresinde İzmir'deki müsabakayı VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 kazanmıştı.

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