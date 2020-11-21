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Göztepe, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

İZMİR HABERLERİ  | 21.11.2020 09:49 | Son Güncelleme

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Göztepe, yarın MKE Ankaragücü'nü sahasında ağırlayacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Lige Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan ancak daha sonra çıktığı 6 maçta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Göztepe, 9. haftaya 8 puan ve averajla 14. sırada girdi. Göztepe'nin ligin 7. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşması İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenmişti.

Alpaslan Öztürk, Ideye Brown, Lamine Gassama ve Batuhan Kırdaroğlu'nun sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte 12 Kasım Perşembe günü 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

- MKE Ankaragücü ile 43. randevu

Süper Lig'de rakibiyle 42 maça çıkan Göztepe, 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.

Göztepe, bu müsabakalarda 53 gol atıp, kalesinde 43 gol gördü. İç sahada rakibiyle oynadığı 21 müsabakada sahadan 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgiyle ayrılan İzmir temsilcisi, 25 gol atıp, 25 gol yedi.

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