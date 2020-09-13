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Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İZMİR HABERLERİ  | 13.09.2020 15:59 | Son Güncelleme

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'in ikinci haftasında 18 Eylül Cuma günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabaka öncesi ilk çalışmasını yaptı.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u dün 5-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ara vermeden Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadı.

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