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Göztepe, yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ile ilk antrenmanına çıktı

08.09.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ile ilk antrenmanına çıktı

Göztepe, yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ile ilk antrenmanına çıktı

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ile ilk antrenmanını yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan çalışma öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan 38 yaşındaki Sırp teknik direktör El Maestro, önceki dönemlerde de Göztepe ile temasa geçtiğini söyledi.

Görüşmelerin bir süredir devam ettiğini belirten El Maestro, "Aslına bakarsanız 3 gün öncesine kadar Suudi Arabistan'daydım. 10 gün önceye kadar çalışıyordum. Bu birlikteliği gerçekleştirmek çok da hızlı olmadı. Ancak belli bir zaman öncesine kadar görüşmeler vardı." dedi.

El Maestro, kadrodan memnun olduğunu dile getirerek, "Hedefim elbette burada başarılı olmak. Yönetimimiz için çalışıyoruz, taraftarımız için çalışıyoruz. Bunun için mücadele gösteriyoruz. Büyük bir ekiple büyük bir camiayla birlikteyiz. Bunun için her hocanın olduğu gibi benim de büyük hedeflerim olacaktır. Takımımızı daha fazla puana kavuşturmak, daha iyi yerlere getirmek, daha üst sırala taşımak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Transferde istek ve talepten çok, iyi işler yapmayı hedeflediklerini belirten El Maestro, "Zorlu bir zamanda göreve geldik. Elimizde iyi bir kadro olduğunu biliyorduk. Elimizdeki bu kadroyla en iyi sonuçları çıkarmaya çalışacağız. Göztepe'nin taraftarla oynadığı 3-4 maçını izledim, ne kadar büyük taraftar olduğunu biliyorum. Umuyorum burada bulunduğum sürede dolu tribünler önünde oynarız. Çok iyi bir kulübüz, iyi bir taraftarımız var. Bir teknik direktör için tüm şartlar bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Takım, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçı öncesi çalışmalarını sürdürdü.

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