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Göztepe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

28.10.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.

Halil Akbunar, Wilker Jose Angel Romero ve Marko Mihojevic'in sakatlıklarının olduğu Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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