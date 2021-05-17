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Göztepe'de Alpaslan Öztürk takımdan ayrıldı

17.05.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe'de Alpaslan Öztürk takımdan ayrıldı

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk'ün takımdan ayrıldığını açıkladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Alpaslan Öztürk'ün 3 sezondur takımda yer aldığı hatırlatılarak, "3 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden Alpaslan Öztürk'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler King Kong." ifadelerine yer verildi.

2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de ligde ve kupada 76 maça çıkan Alpaslan Öztürk, 13 gol kaydetti.

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