Göztepe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın Altay'la karşılaşacak Göztepe'de bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Altay maçı öncesinde yapılan Kovid-19 testinde bir futbolcunun testinin pozitif olduğu belirlendi. Oyuncunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.
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