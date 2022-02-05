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Göztepe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

05.02.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın Altay'la karşılaşacak Göztepe'de bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Altay maçı öncesinde yapılan Kovid-19 testinde bir futbolcunun testinin pozitif olduğu belirlendi. Oyuncunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.

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