YURTHABER
  4. Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin'den golsüz veda

Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin'den golsüz veda

İZMİR HABERLERİ  | 09.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

Galatasaray'da forma giydikten sonra sezon başında Göztepe'ye transfer olan Eren Derdiyok, 267 dakika sahada kaldığı lig maçlarında gol atamadı - İzmir temsilcisinin geçen sezon ligdeki en golcü ismi Yasin Öztekin, bu sezon ise gol sevinci yaşamadı

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig'de ikinci yarı öncesinde Göztepe'nin kadrosunda düşünmediği Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin, ilk yarıda gol atamadan sarı-kırmızılı formaya veda ediyor.

Göztepe'nin, sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Eren Derdiyok ile geçen sezon Galatasaray'dan kadrosuna dahil ettiği Yasin Öztekin, ligin ilk devresinde beklentilerin altında kaldı. Lig maçlarında gol atamayan 2 oyuncunun kadroda düşünülmediği için sarı-kırmızılı ekibin ikinci devre hazırlıklarına katılmadığı açıklandı.

İsviçre doğumlu olup hem İsviçre hem de Türkiye vatandaşlığı bulunan Eren Derdiyok, BSC Old Boys takımında başladığı kariyerinde 2006-2009 yıllarında Basel'de, daha sonra Almanya'da Bayer Leverkusen ve 1899 Hoffenheim'da mücadele etti.

Türkiye kariyerine 2014-2015 sezonunda Kasımpaşa'da başlayan golcü futbolcu daha sonra Galatasaray'a transfer oldu. Eren Derdiyok, geçen sezonun ilk devresinde Galatasaray formasıyla 7 gol attı ancak devre arasında kadro dışı bırakıldıktan sonra ikinci yarıda Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen kadroda yer almadı.

Bu sezon başında Göztepe'ye transfer olan tecrübeli futbolcu, Cameron Jerome'un sakatlığı nedeniyle forma giyemediği ilk 4 maçta süre aldıktan sonra ligde 15. haftada Gençlerbirliği müsabakasında oyuna sonradan dahil oldu.

Ligde 5 maçta 267 dakika sahada kalan Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı formayla gol atamadı. Eren Derdiyok, kupada ise Yozgatspor 1959, Sivas Belediyespor ve Fatih Karagümrük maçlarında birer gole imza attı.

Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da çıktığı 126 maçta 43 gol kaydeden tecrübeli futbolcunun kariyerine İsviçre'de devam etmesi bekleniyor.

- Geçen sezonun en golcüsü Yasin Öztekin

Almanya'nın Dortmund kentinde dünyaya gelen Yasin Öztekin, profesyonel futbol hayatına altyapısında yetiştiği Borussia Dortmund'da başladı. 2010-2011 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan Yasin Öztekin ardından sırasıyla Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray formalarını giydi.

2018-2019 sezonunda transfer olduğu Göztepe ile geçen yıl Süper Lig'de 26 maça çıkan Yasin Öztekin, attığı 8 golle takımda "en golcü oyuncu" unvanını elde etmişti. Geçen yılın ikinci devresinden itibaren sakatlığı nedeniyle fazla süre alamayan tecrübeli futbolcu bu sezon ligde 1'i ilk 11 olmak üzere 8 kez forma giydiği Göztepe'de 161 dakika sahada kaldı.

Lig maçlarında gol atamayan Yasin Öztekin, kupada ise 2 gol üretti.

Türkiye kariyerinde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da 298 maça çıkan Yasin Öztekin, 63 gol attı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
Üniversitelilere günaydın çorbasıÜniversitelilere günaydın çorbası
Sıcak çorbanız Konak’tanSıcak çorbanız Konak’tan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eren Derdiyok Futbol Göztepe SÜPERLİG Yasin Öztekin

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Adana Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanlarına kapılarını açtı

Adana Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanlarına kapılarını açtı

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Karaciğer nakliyle hayata tutundu

Duruşmaya gelen husumetlisine adliye önünde kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

Duruşmaya gelen husumetlisine adliye önünde kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

İzmir Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:55
Sabah
08:22
Öğle
13:23
İkindi
15:53
Akşam
18:14
Yatsı
19:36

İzmir Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Evin Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Altınordu'ya yeni ulaşım sponsoru

Altınordu'ya yeni ulaşım sponsoru

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir’de jandarmanın huzur operasyonunda ceza yağdı

İzmir’de jandarmanın huzur operasyonunda ceza yağdı

İzmir’de ana su borusu patladı! 3 büyük ilçede su kesintisi

İzmir’de ana su borusu patladı! 3 büyük ilçede su kesintisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.