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Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

İZMİR HABERLERİ  | 16.10.2020 14:35 | Son Güncelleme

Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu takımdan ayrı çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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