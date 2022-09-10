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Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay'ın sözleşmesi feshedildi

10.09.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay'ın sözleşmesi feshedildi

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Turgay Altay'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirilerek, "Kulübümüz, Turgay Altay'a görev süresi boyunca sergilediği çalışmalarından ve kendini takımımıza adamasından ötürü teşekkür eder, devam eden profesyonel ve özel hayatında başarılar diler." denildi.

Kulübün yeni teknik direktör için arayışlara başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz, takımımızı ileri seviyeye taşıyacak doğru teknik direktörü belirlemek için gerekli çalışmalara başlayacaktır. Yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar takımımız, kulübümüzün yardımcı antrenörleri tarafından çalıştırılacaktır."

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