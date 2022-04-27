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Göztepe'de Tomas dönemi sona erdi

27.04.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe'de Tomas dönemi sona erdi

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı.

Göztepe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarının ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımı teknik direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

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