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Göztepeli Cherif Ndiaye'den taraftarlara tepki:

13.09.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kaybettiğimizde bana hakaret ediyor ve ırkçı şeyler söylüyorsunuz. Kazandığımızda ve gol attığımda ise bana 'Kral' diyorsunuz"

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin golcü oyuncusu Cherif Ndiaye, taraftarların kendisine yönelik yaklaşımına tepki gösterdi.

Cherif Ndiaye, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaybettiğimizde bana hakaret ediyor ve ırkçı şeyler söylüyorsunuz. Kazandığımızda ve gol attığımda ise bana 'Kral' diyorsunuz. Bu saçmalık. İyi ve kötü günümde yanımda olan aileme ve en başında bana inananlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ndiaye'nin takım arkadaşları da futbolcuya destek mesajları yazdı.

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