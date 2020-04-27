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Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı

İZMİR HABERLERİ  | 27.04.2020 20:00 | Son Güncelleme

Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gruplar halinde çalışmaya başladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, çalışmalarını evde sürdüren futbolcuların belirlenen kurallar dahilinde gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmaya başladığı bildirildi.

Sarı-kırmızlı futbolcuların 5 gruba ayrıldığı, futbolcuların belirlenen saatlerde tesislere gideceği, diğer grup tesise gelmeden ayrılacağı belirtildi.

Tesisteki soyunma odaları, duş ve yemekhanenin hizmet vermeyeceği bu süreçte oyuncuların tesise girişlerinde ateş ölçümünün yapılacağı kaydedildi.

Çalışmaların en az sayıda personelin katılımıyla gerçekleşeceği ve antrenman dışında tesiste maske takımının zorunlu olacağı ifade edildi.

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antrenman Futbol Göztepe SÜPERLİG

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