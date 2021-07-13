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Göztepeli futbolcular yeni sezon formalarıyla taraftarların kapısını çaldı

13.07.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepeli futbolcular yeni sezon formalarıyla taraftarların kapısını çaldı

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de futbolcular, yeni sezonda giyeceği formaları taraftarların evlerine giderek tanıttı.

Yeni sezon formalarının tanıtımına ilişkin kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Göztepeli oyunculardan Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Adis Jahovic, İrfan Can Eğribayat, Soner Aydoğdu ve Cherif Ndiaye yer aldı.

Futbolcular ellerinde yeni sezonda giyecekleri formalarla taraftarlarını kapılarını çaldı.

Göztepe Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, yeni sezon formasını kulübün simge isimlerinden Gürsel Aksel'in yeğeni Güler Aksel'in oğlu Levent Aksel'e takdim etti.

Öte yandan formalarda Göztepe'nin simge ismi Gürsel Aksel'in "Biz bugüne kadar Göztepe'de formamıza hiç ihanet etmedik, ettirmedik. Size şerefli bir forma bıraktık." sözünün de yer aldığı öğrenildi.

Göztepe'nin yeni formalarının 27 Temmuz'dan itibaren Gözgöz mağazalarında satışa sunulacağı belirtildi.

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