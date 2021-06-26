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Göztepe'nin eski milli oyuncularından Ertan Öznur vefat etti

26.06.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe'nin eski milli oyuncularından Ertan Öznur vefat etti

İZMİR (AA) - Göztepe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ertan Öznur, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Türk futbolunun değerli ismi, efsane futbolcu Ertan Öznur'un vefat ettiği belirtildi.

Cenaze töreni bilgilerinin netleşince paylaşılacağı bildirilen açıklamada, "Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Göztepe ile Süper Lig'de 253 maça çıkan 2 Eylül 1944 doğumlu Ertan Öznur, bu müsabakalarda 53 gol atmıştı.

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