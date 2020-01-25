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Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk konuğu Beşiktaş

İZMİR HABERLERİ  | 25.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk konuğu Beşiktaş

İZMİR (AA) - Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçına çıkacak.

Süper Lig'in ikinci devresine deplasmanda Antalyaspor karşısında 3-0'lık galibiyetle başlayan Göztepe, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor'a elendi.

Sarı-kırmızılı ekip, yapımı tamamlanan Gürsel Aksel Stadı'nda çıkacağı ilk maçta yarın saat 16.00'da Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabakada Beşiktaş'ı konuk edecek.

Ligde 26 puanla 8. sırada bulunan Göztepe, 30 puanla 7. sıradaki Beşiktaş'la ligin ilk devresinde oynadığı karşılaşmayı 3-0 kaybetmişti.

Göztepe'de Wallace Reis'in sakatlığı bulunuyor.

- Tüm biletler satıldı

Karşılaşma için satışa çıkarılan tüm biletler satıldı.

Stadın 20 bin 40 olan kapasitesi, daha sonra güney kale arkasındaki geçici koltukların kaldırılmasıyla 25 bine çıkarılacak.

- Gürsel Aksel Stadı

TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilen ve 9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin içindeki Gürsel Aksel Stadı'nda toplam 39 loca yer alıyor. Saha zemininin hibrit çim olduğu statta led aydınlatmalar kullanılacak.

Toplam 34 dönüm alan üzerine inşa edilen Gürsel Aksel Spor Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde stat dışındaki kafe, restoran, ticari alan, kulüp binası ile oyuncak müzesi, sağlık merkezi ve fitness salonu gibi yapılar ise daha sonra açılacak. Merkezin çatısında 600 metrelik yürüyüş parkuru da yer alıyor.

- Trafiğe kapatılacak yollar

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Gürsel Aksel Stadı'nda maç olan günlerde bazı sokakların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Buna göre Gürsel Aksel Bulvarı'nın, Mithatpaşa Caddesi ile İnönü Caddesi arasında kalan kısmı, 15. Sokağın Mithatpaşa Caddesi ile 15/2 Sokak arasında kalan kısmı ile Mithatpaşa Caddesi'nin, Fahrettin Altay Meydanı ile 19/1 Sokak arasında kalan kısmı ile bu bölge içerisinde kalan 20/3, 4/1, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 13/1, 13, 20, 20/3, 16, 17/1, 4/2, 4/3, 20/1, 20/2 ve 18 sokaklar araç trafiğine kapalı olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yolları kullanan otobüslerin güzergahlarının geçici olarak yeniden düzenlendiğini duyurdu.

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