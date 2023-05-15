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Göztepe’nin konuğu Çaykur Rizespor

15.05.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Göztepe’nin konuğu Çaykur Rizespor

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında Süper Lig’e doğrudan çıkma mücadelesi veren Çaykur Rizespor’la, Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşılaşacak. Zorlu müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, mücadele öncesinde topladığı 58 puanla play-off hattının yedinci basamağında yer alırken, Çaykur Rizespor ise 66 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Karadeniz temsilcisini mağlup ederek play-off’u garantileyip üçüncülük iddiasını devam ettirmek isterken, Çaykur Rizespor ise Göz-Göz’ü mağlup edip Süper Lig biletini almanın peşinde.

Öte yandan Göztepe, Spor Toto 1. Lig’de 12 maçtır kaybetmiyor.

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