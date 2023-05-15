Göztepe’nin konuğu Çaykur Rizespor

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında Süper Lig’e doğrudan çıkma mücadelesi veren Çaykur Rizespor’la, Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşılaşacak. Zorlu müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, mücadele öncesinde topladığı 58 puanla play-off hattının yedinci basamağında yer alırken, Çaykur Rizespor ise 66 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Karadeniz temsilcisini mağlup ederek play-off’u garantileyip üçüncülük iddiasını devam ettirmek isterken, Çaykur Rizespor ise Göz-Göz’ü mağlup edip Süper Lig biletini almanın peşinde.

Öte yandan Göztepe, Spor Toto 1. Lig’de 12 maçtır kaybetmiyor.

