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  4. Göztepe'nin yeni oyuncusu Zlatko Tripic'ten başarı sözü:

Göztepe'nin yeni oyuncusu Zlatko Tripic'ten başarı sözü:

İZMİR HABERLERİ  | 17.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

"Maçları kaybetmekten nefret ederim. Takımım için her şeyi yapmak isterim, bunu sahada göreceksiniz. Sahada sorumluluk almayı seviyorum"

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni oyuncusu Norveçli futbolcu Zlatko Tripic, maçları kaybetmekten nefret ettiğini, takımı için her şeyi yapacağını bildirdi.

Tripic, Göztepe'nin sosyal medya hesabında yer alan videosunda, Göztepe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'de fantastik taraftarların olduğunu ve güzel şehirler bulunduğunu bildiren Tripic, "Bu yüzden her zaman burada oynama hayalim vardı. Ben sahada kalbimle, tutkuyla ve büyük bir enerjiyle oynarım. Oldukça agresif bir oyuncuyum. Maçları kaybetmekten nefret ederim. Takımım için her şeyi yapmak isterim, bunu sahada göreceksiniz. Sahada sorumluluk almayı seviyorum. Ofansif olarak da takımıma elimden geldiğince katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tripic, Göztepe'ye transfer olmasının en büyük sebeplerinden birisinin sarı-kırmızılı taraftarlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir an önce bu atmosferde oynamak istiyorum. Norveç ile Türkiye arasındaki önemli farklardan biri de bu. Norveç'teki taraftarların bu kadar tutkulu olduğunu göremezsiniz ve bunu tecrübe etmek istedim. Göztepe taraftarı hakkında çok şey duydum, maçları izledim ve ben de bunun bir parçası olmak istedim. Yeni statla ilgili de videolar gördüm, harika gözüküyor. Orada oynamak için çok heyecanlıyım. Fantastik taraftarlarımızla birlikte orada oynamanın ne kadar güzel olacağını hayal bile edemiyorum."

Tripic, açıklamalarını "Göz Göz Göztepe" tezahüratıyla tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe SÜPERLİG Taraftar Zlatko Tripic

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