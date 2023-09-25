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Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği arkadaşlarını darp etti

25.09.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da bir kişi, beraberinde getirdiği kişilerle birlikte oğlunun kavga ettiği arkadaşlarını darp etti.

Ankara’da bir kişi, beraberinde getirdiği kişilerle birlikte oğlunun kavga ettiği arkadaşlarını darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kaçtığı sırada ayağının üzerinden otomobil geçen çocuk ise yaralandı.

Olay, dün akşam 19.30 sıralarında Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Gönlübol Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre Celal A., otomobili ve içerisindeki diğer kişilerle birlikte oğlunun kavga ettiği arkadaşlarının yanına geldi. Gözü dönen baba ve beraberindekiler sokakta oyun oynayan Mustafa K., Nuh Mert B., Muhammet Talha S. ve Gürbüz A.’yı darp etmeye başladı. Çocuklardan Gürbüz A.’nın dayak yememek için kaçtığı sırada kendisini otomobille kovalayan Celal A. tarafından yanlışlıkla ayağından ezildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, darp edilen çocukların ailelerinin şikayetçi olduğu bildirildi.

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