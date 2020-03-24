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  4. Gözü gibi baktığı fıstık ağaçlarını kesen şahısların yakalanmasını istiyor

Gözü gibi baktığı fıstık ağaçlarını kesen şahısların yakalanmasını istiyor

SİİRT HABERLERİ  | 24.03.2020 15:16 | Son Güncelleme

Siirt’te kimliği belirsiz kişiler, girdikleri bir bağda fıstık ağaçlarını kırarak zarar verdi.

Siirt’te kimliği belirsiz kişiler, girdikleri bir bağda fıstık ağaçlarını kırarak zarar verdi. Bağ sahibi, ağaçlarına zarar veren şahısların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.
Siirt-Tillo karayolunda fıstık bağına giren kişi veya kişilerce Ruçhan Ertaş’a ait bağda fıstık ağaçlarına zarar verildi. Fıstık ağaçlarına zarar verenlerin insanlık dışı bir şey yaptıklarını belirten bağ sahibi Rüçhan Ertaş, fıstık ağaçlarına zarar verenlerin en kısa sürede yakalanmalarını istediğini söyledi. Ertaş, “Yetkili arkadaşlardan rica ediyorum gelip bu manzarayı görsünler kendileri karar versinler. Böyle bir yerde mobese kamerasının olmaması iyi bir şey değil, bağ sahipleri için bizler için hiç iyi değil. Tam ürün zamanı bağın budamasını yapmışız, patpatla sürmüşüz bağın bütün bakımı yapılırken biz meyvesini beklerken bunların böyle yapması kadar çirkin bir olay yoktur, vicdansızlıktır. 3 tane ağacımızı gelip dipten kesmişler vicdana sığmaz bir şey. Telleri kesip böyle korunaklı bir bağ var, en güvenilir merkezi bir yerde bunu gelip yapmaları bundan daha kötü bir şey olamaz, şahısların yakalanmasını istiyorum" dedi.

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