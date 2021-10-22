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Gözünde tümör bulunan Iraklı hasta Şanlıurfa'da sağlığına kavuştu

22.10.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözünde tümör bulunan Iraklı hasta Şanlıurfa'da sağlığına kavuştu

Irak'ta gözündeki tümör nedeniyle gördüğü tedaviden sonuç alamayan 76 yaşındaki Qırshı Namer Darweesh, Şanlıurfa Harran Üniversitesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sol gözündeki rahatsızlık nedeniyle ülkesinde ameliyat olan Qırshı Namer Darweesh iyileşemeyince Türkiye'ye geldi. Yakınlarının tavsiyesi üzerine Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümüne başvuran Darweesh, hastanenin Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Şimşek tarafından muayene edildi.

Gözündeki tümörün tam olarak temizlenmediği tespit edilen Darweesh, 3 saat süren operasyonla tümörden kurtuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Şimşek, ameliyatın başarılı geçtiğini ve hastanın görmeye başladığını söyledi.

Hastayı kısa bir süre gözetim altına tuttuklarını ve kontrollerinin ardından ülkesine uğurladıklarını dile getiren Şimşek, "Yurt dışından gelen hastalar Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini tercih ediyor. Hastanemiz sadece Şanlıurfa'da değil bölge coğrafyasında bile söz sahibi olmaya başladı. Bölge halkına hizmet vermekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek ise katma değeri en yüksek turizm çeşidinin sağlık turizmi olduğunu, yapılan ameliyatın ülke ve şehrin tanıtımına katkısı olacağını dile getirdi.

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