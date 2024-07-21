Gözünü altınlardan ayıramadı! Kadir Ezildi "Gelin hiç gülmüyor" eleştirilere patladı

Kadir Ezildi günlerdir nişanıyla adından söz ettiriyor. En Hamarat Benim yarışmasının fenomen sunucusu Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklifinde bulunduğu anları da sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi en yakın arkadaşı Fırat Türkmen'in kardeşiyle nişanlandı. Erzurum'da yaptığı nişandan görüntüleri paylaşan fenomenin her karesi gündeme geldi.

Temizlik hastalığıyla tanınan sunucu Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen nişandan her an sosyal medyada da paylaşıldı.



Ezildi'ye "Gelin gülmüyor", "Neden sürekli somurtuyor" yorumları geldi. Kadir Ezildi ise en sonunda “Utanıyor, çekingen. Kasıyor kendini benle gayet güzel gülüyor. Yeni gelin, öyle hevesli gibi görünmesin" dedi.

TAKILAN ALTINLARI TAKİPTE

Söz, çeyiz ve nişanı sosyal medyada ilgi gören sunucu Kadir Ezildi, müstakbel eşi Gamze Türkmen’e takılan altınları da dikkatle izledi. O anlar da sosyal medyada konuşuldu.