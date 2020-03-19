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GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 220 bini geçti

ANKARA HABERLERİ  | 19.03.2020 13:06 | Son Güncelleme

GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 220 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 220 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 220 bin 313 olarak bildirdi.

Siteye göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 8 bin 980 kişi öldü, 85 bin 769 kişi de iyileşti.

Çin'de 3 bin 245, Hong Kong'da 4, İtalya'da 2 bin 978, İran'da 1135, İspanya'da 638, Fransa'da 264, ABD'de 155, İngiltere'de 104, Güney Kore'de 91, Hollanda'da 58, Japonya'da 39, İsviçre'de 33, Almanya'da 28, Endonezya'da 25, Filipinler'de 17, Belçika'da 14, San Marino'da 14, Irak'ta 12, İsveç'te 10, Kanada'da 9, Cezayir'de 7, Avustralya'da 6, Norveç'te 6, Mısır'da 6, Avusturya'da 5, Yunanistan'da 5, Polonya'da 5, Lübnan'da 4, Lüksemburg 4, Danimarka'da 4, Brezilya 4, Ekvador'da 3, Hindistan'da 3, Arjantin'de 3, Bulgaristan'da 3, İrlanda'da 2, Fas 2, Ukrayna 2, Malezya 2, Portekiz 2, Pakistan 2, Türkiye'de 2, Arnavutluk'ta 2, Dominik Cumhuriyeti'nde 2, Slovenya, Bahreyn, Tayland, Tayvan, Panama, Macaristan, Kosta Rika, Küba, Moldova, Azerbaycan, Burkina Faso, Martinik, Jamaika, Bangladeş, Guatemala, Guyana, Curaçao, Cayman Adaları, Rusya, Meksika ve Sudan'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler İtalya, Almanya, İspanya, ABD, Fransa ve İran olurken, "Worldometer"deki vaka sayıları binden fazla olan ülkeler şöyle sıralanıyor:

"Çin ana karasında 80 bin 928, İtalya 35 bin 713, İran 17 bin 361, İspanya 14 bin 769, Almanya 12 bin 343, ABD 9 bin 464, Fransa 9 bin 134, Güney Kore 8 bin 565, İsviçre 3 bin 115, İngiltere 2 bin 626, Hollanda 2 bin 51, Avusturya 1843, Japonya 1635, Norveç 1599, Belçika 1486, İsveç 1301 ve Danimarka 1132."

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Anahtar Kelimeler:
yeni tip koronavirüs

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