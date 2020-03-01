GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

SAVAŞ GÜLER - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin mart ayında 11 ildeki 34 davada 1596 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların ardından açılan davalardaki yargılamalar devam ediyor.

Mart ayında 11 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 34 dava görülecek. Bu davalarda 1596 sanık yargılanacak.

Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 7 dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 27 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 1182, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davalarda da 414 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 475 sanığın yargılanmasına 2 Mart'ta Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

Aynı gün, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.