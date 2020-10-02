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GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.10.2020 09:48 | Son Güncelleme

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de dördüncü hafta, bugün oynanacak maçlarla başlayacak - Misli.com 2. Lig ile Misli.com 3. Lig'de üçüncü hafta maçları yapılacak

İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de dördüncü hafta bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Misli.com 2. Lig ile Misli.com 3. Lig'de üçüncü hafta maçları yapılacak.

Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta İskenderun FK-Ağrı 1970 Spor maçı ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün:

20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

Yarın:

13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)

4 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

- TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)

14.00 Tuzlaspor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor (Giresun Atatürk)

19.00 Altınordu-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

4 Ekim Pazar:

14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Eskişehir Yeni)

16.30 Balıkesirspor-Menemenspor (Balıkesir Atatürk)

16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)

- Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

4 Ekim Pazar:

15.00 Niğde Anadolu FK-Gümüşhanespor (Niğde 5 Şubat)

15.00 Ankara Demirspor-Hacettepe (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Sancaktepe FK-Uşakspor (15 Temmuz)

15.30 Ergene Velimeşespor-Zonguldak Kömürspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.30 İnegölspor-Sarıyer (İnegöl İlçe)

19.00 Kocaelispor-Çorum FK (Kocaeli)

19.00 Afjet Afyonspor-Manisa FK (Zafer)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor (Diyarbakır)

19.00 Kahramanmaraşspor-Hekimoğlu Trabzon (12 Şubat)

Kırmızı Grup:

4 Ekim Pazar:

14.00 1922 Konyaspor-Bodrumspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.30 Vanspor FK-Sivas Belediyespor (Van Atatürk)

15.00 Tarsus İdmanyurdu-Sakaryaspor (Tarsus İlçe)

15.00 Serik Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Serik İsmail Oğan)

15.00 Kardemir Karabükspor-Elazığspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Mamak FK (Etimesgut Belediye Atatürk)

15.00 GMG Kastamonuspor-Kırşehir Belediyespor (Gazi)

15.30 Turgutluspor-Pendikspor (Turgutlu 7 Eylül)

15.30 Kırklarelispor-Pazarspor (Kırklareli Atatürk)

15.30 Eyüpspor-Karacabey Belediyespor (Eyüp)

- Misli.com 3. Lig

1. Grup

4 Ekim Pazar:

14.30 Artvin Hopaspor-Ofspor (Hopa İlçe)

14.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Yeni Malatya)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Kemerspor 2003 (Nevşehir Gazi)

15.30 Kızılcabölükspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Kızılcabölük Semt)

15.30 Manisaspor-Arnavutköy Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 1877 Alemdağspor-Diyarbekirspor (Alemdağ)

19.00 Bucaspor 1928-Belediye Derincespor (Yeni Buca)

5 Ekim Pazartesi:

15.00 Çankaya FK-Payasspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

2. Grup

4 Ekim Pazar:

14.30 Yomraspor-Tekirdağspor (Yomra)

14.30 Kahta 02 Spor-Nazilli Belediyespor (Kahta)

14.30 Mardin Fosfatspor-Çengelköy (Mardin 21 Kasım)

15.00 Ceyhanspor-Darıca Gençlerbirliği (Ceyhan İlçe)

15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Karaman Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

15.30 Belediye Kütahyaspor-Tokatspor (Dumlupınar)

19.00 Fethiyespor-Yozgatspor 1959 (Fethiye İlçe)

3. Grup

4 Ekim Pazar:

14.30 Osmaniyespor-Altındağspor (7 Ocak)

14.30 Erbaaspor-Şile Yıldızspor (Erbaa İlçe)

14.30 Esenler Erokspor-Batman Petrolspor (Vefa)

14.30 Elazığ Karakoçan FK-Somaspor (Elazığ Doğukent)

14.30 Cizrespor-Arhavispor (Batman Şehir)

15.30 Yalovaspor-Çarşambaspor (Yalova Atatürk)

15.30 Gölcükspor-Karşıyaka (Gölcük Şehir)

19.00 Isparta 32 Spor-İçel İdmanyurdu (Isparta Atatürk)

4. Grup:

4 Ekim Pazar:

14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Bayrampaşa (Faruk Çelik)

14.30 52 Orduspor-Kozanspor (19 Eylül)

14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Kelkit İlçe)

15.00 68 Aksaray Belediyespor-Modafen (Dağılgan)

15.00 Alanya Kestelspor-Silivrispor (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Düzcespor-Adıyaman 1954 Spor (Düzce 18 Temmuz)

15.30 Bursa Yıldırımspor-Siirt İl Özel İdare (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Muğlaspor (Sultanbeyli Gölet)

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İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
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