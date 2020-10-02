GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de dördüncü hafta bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Misli.com 2. Lig ile Misli.com 3. Lig'de üçüncü hafta maçları yapılacak.

Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta İskenderun FK-Ağrı 1970 Spor maçı ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün:

20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

Yarın:

13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)

4 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

- TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)