YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. GRAFİKLİ - Kahraman polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 5. yılında anılıyor

GRAFİKLİ - Kahraman polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 5. yılında anılıyor

04.01.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik hain saldırısını canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin, kahramanlığıyla gönüllerde yer etti - Şehit Sekin'in ismi okul, hastane, cadde ve parklarda yaşatılıyor

İZMİR (AA) - HÜSEYİN BAĞIŞ - Terör örgütü PKK'nın 2017 yılında İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda olası bir faciayı kahramanca önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 5. yılında anılıyor.

İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda örgüt mensuplarıyla çatışmaya giren polis memuru Fethi Sekin ve saldırıda kurşunların isabet ettiği adliye çalışanı Musa Can şehit oldu, 9 kişi yaralandı.

Adliye önünde motosikletli trafik polisi olarak görev yaparken canı pahasına teröristlerin hain planını gerçekleştirmesini engelleyen ve tüm Türkiye'nin kahramanı olan Fethi Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde doğdu.

Lise eğitimi sonrası girdiği Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. Bingöl'e 1999'da tayini çıkan Sekin, kentte üç yıl görev yaptıktan sonra 2002'de İzmir'de görevlendirildi. Fethi Sekin, büyük bir kahramanlık gösterdiği İzmir'de yaklaşık 9 yıl Motosikletli Şahinler Timi'nde çalıştı.

Evli ve 3 çocuk babası Sekin, İzmir Adliyesinde titizlikle yaptığı mesleğinde her sabah önce telsizden sabah trafiğini takip ediyordu.

- Şehadet günü

Saldırı planlayan PKK'lı iki terörist, bomba ve silah yüklü otomobille 5 Ocak 2017'de saat 16.00 civarında İzmir Adliyesi önüne geldi. Sürücü koltuğundaki terörist, aracın direksiyonunu kırıp otomobiliyle İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bulunan polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik'e çarptı. Planları dahilinde olmadığı anlaşılan bu olayla panikleyen teröristler, eylemi gerçekleştirmek için bomba yüklü araçtan inip yaya olarak uzaklaştı.

Caddenin karşısına geçen teröristler, bomba yüklü otomobili patlattı. Patlama sesi üzerine bölgede görevli polis memuru Fethi Sekin, tereddüt etmeden teröristlerle çatıştı. Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin bir aracın arkasından kalaşnikofla açtığı ateş sonucu vurularak şehit oldu.

Fethi Sekin'i şehit eden terörist de polis tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerde 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar, TNT, 8 roketatar mühimmatı, el bombaları bulunduğu tespit edildi.

- Bombayı getiren de yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında teröristlerden ele geçirilen bomba ve mühimmatların tatlı kutularında otobüsle Mardin'den İzmir'e, Suriye uyruklu Delil Hıso tarafından getirildiği belirlendi. 4 Ekim 2021'de yakalanan Hıso, 12 Ekim'de İzmir'de sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Gönüllerde taht kurdu

Kahramanlığın sembol ismi olan Fethi Sekin, 7 Ocak 2017'de memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hain saldırının ardından adliyeye gelen İzmirliler, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi. Adliye önünde saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi'nin ismi, Şehit Polis Fethi Sekin olarak değiştirildi.

Yurt genelinde birçok yere şehit polisin adını verildi, böylece Fethi Sekin ismi ölümsüzleştirildi. Türkiye çapında birçok spor organizasyonu Fethi Sekin anısına yapıldı.

Memleketi Elazığ'daki şehir hastanesine ve İzmir'deki bir okula adı verilen Sekin'in ismi, cadde-sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde yaşatılıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den "Omicron rehaveti" uyarısı:Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den "Omicron rehaveti" uyarısı:
Anahtar Kelimeler:
şehit İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 4 Ocak Salı

İmsak
06:54
Sabah
08:22
Öğle
13:21
İkindi
15:49
Akşam
18:10
Yatsı
19:33

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Salı

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Feyza Eczanesi
Balcova
Akarsu Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Zeytin Eczanesi
Bayrakli
Arda Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık görevinden istifa etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Diyarbakır surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Sivas Belediye Başkanı Bilgin vatandaşlarla "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

GÜNCELLEME - Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.