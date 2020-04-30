GRAFİKLİ-Kiraz ihracatçıları yeni sezondan umutlu

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İhracatta geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran kiraz üreticileri, bu yıl da yüksek verim ve kaliteyle yeni bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019'da 80 bin 375 tonluk kiraz ihracatından 183 milyon 159 bin dolar elde edildi. Bu rakam, kiraz ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti.

Geçen sene kiraz ihraç edilen ülkeler arasında 87 milyon 374 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 42 milyon 138 bin dolarla Rusya ve 10 milyon 292 bin dolarla Hollanda takip etti.

Kiraz yetiştiriciliğinde önemli merkezlerden Manisa ve İzmir'de hasat başladı. Hava şartlarının iyi seyrettiği bölgede yüksek verim bekleniyor. İhracatçılar, yüksek verim ve kalitenin ihracata da olumlu yansıyacağını tahmin ediyor.

- Hedef 200 milyon dolarlık kiraz ihracatı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 15 gün önce başlayan kiraz sezonunun haziran ayının ortalarına kadar devam edeceğini söyledi.