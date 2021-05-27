YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. GRAFİKLİ - Kocaelispor ile Sakaryaspor TFF 1. Lig'e son bileti almak için mücadele edecek

GRAFİKLİ - Kocaelispor ile Sakaryaspor TFF 1. Lig'e son bileti almak için mücadele edecek

27.05.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GRAFİKLİ - Kocaelispor ile Sakaryaspor TFF 1. Lig'e son bileti almak için mücadele edecek

İZMİR (AA) - Türkiye'nin köklü kulüplerinden Kocaelispor ile Sakaryaspor, Misli.com 2. Lig play-off finalinde TFF 1. Lig'e yükselecek 3. ve son takım olmak için yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Kocaelispor-Sakaryaspor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un doğrudan TFF 1. Lig'e yükseldiği Misli.com 2. Lig finalinde birbirlerine rakip olacak Kocaelispor ile Sakaryaspor en son 2010-2011 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta birbirlerine rakip oldu.

Süper Lig'de 7 sezon birlikte yer alan iki ekip, bugüne kadar çeşitli liglerde 32 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Kocaelispor'un 10, Sakaryaspor'un 12 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı.

- Kocaelispor, 2009-2010'dan beri TFF 1. Lig'den uzak

Beyaz Grup’ta sezonu 68 puanla 3. sırada tamamlayan Kocaelispor, play-off çeyrek finalinde Silahtaroğlu Vanspor’u, yarı finalde de Hekimoğlu Trabzon’u saf dışı bıraktı. Sezona Selahaddin Dinçel’le başlayan Kocaelispor, Erhan Altın’ın yerine son olarak Mustafa Reşit Akçay’ı getirdi.

En son 2007-2008'de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'den 2009-2010'da düşen Kocaelispor, bu süreçte Bölgesel Amatör Ligi'ne kadar gerilemesine rağmen tekrar profesyonel liglere döndü.

Kocaeli temsilcisi daha önce 1979-1980, 1991-1992 ve 2007-2008'de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'de 24 sezon, Süper Lig'de ise 20 sezon mücadele etti.

- Sakaryaspor, 2011-2012'den sonra tekrar TFF 1. Lig'e dönme hedefinde

Kırmızı Grup’u lider Eyüpspor’un gerisinde 75 puanla bitiren Sakaryaspor, play-off’ta ilk olarak Ankara Demirspor’u daha sonra da Kırşehir Belediyespor’u geçerek play-off final vizesi aldı.

Sakarya temsilcisi Ismail Ertekin’le başladığı sezonda Serdar Bozkurt’la devam etti. Daha önce 1980-1981, 1986-1987, 1997-1998 ve 2003-2004'te TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselen Sakaryaspor, TFF 1. Lig'de 34, Süper Lig'de ise 11 sezon yer aldı.

- TFF 1. Lig'de 19. takım belirlenecek

Gelecek sezon 19 takımın yer alacağı TFF 1. Lig'de, 19. ve son takım yarın belirlenecek.

Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü, Misli.com 2. Lig'den yükselen Manisa ve Eyüpspor'un yanı sıra Adanaspor, Altınordu, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Boluspor, Bursaspor, Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor, Menemenspor, Samsunspor, Tuzlaspor ve Ümraniyespor, gelecek sezon TFF 1. Lig'de yer alacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir
İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldüİzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü
İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor Kocaelispor

İzmir Namaz Vakitleri 27 Mayıs Perşembe

İmsak
04:00
Sabah
05:45
Öğle
13:14
İkindi
17:07
Akşam
20:33
Yatsı
22:09

İzmir Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Perşembe

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu

Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Balıkesir'de Havran Belediyesi 3 bin 780 güneş panelinden elektrik üretmeye başladı

Balıkesir'de Havran Belediyesi 3 bin 780 güneş panelinden elektrik üretmeye başladı

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Hakkari merkezli 9 ilde "ehliyet sınavı" operasyonu

Hakkari merkezli 9 ilde "ehliyet sınavı" operasyonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.