YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. GRAFİKLİ - Otomotiv sektöründen 9 ayda 9,6 milyar dolarlık "yan sanayi" ihracatı

GRAFİKLİ - Otomotiv sektöründen 9 ayda 9,6 milyar dolarlık "yan sanayi" ihracatı

13.10.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yan sanayide Ocak-Eylül 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre dış satımını yüzde 9,97 artıran sektör, ihracatın yaklaşık 4'te birini en büyük pazar olan Almanya'ya yaptı

CEM ŞAN - Türkiye'den ocak-eylül döneminde 9 milyar 646 milyon 209 bin dolarlık "otomotiv yan sanayi" ürünü ihraç edildi.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 9 ayında otomotiv yan sanayisinde 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

Geçen senenin ocak-eylül döneminde 8 milyar 771 milyon 637 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu sene aynı aylarda yüzde 9,97 artarak 9 milyar 646 milyon 209 bin dolara yükseldi.

Ocak-Eylül 2022'de 22 milyar 325 milyon 73 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 43,2'sini yan sanayi ürünleri oluşturdu.

- En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, ABD ve İtalya

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya'ya 9 aylık yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,47 arttı. 2021'in ocak-eylül aylarında Almanya'ya 2 milyar 73 milyon 29 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu sene aynı dönemde 2 milyar 248 milyon 680 bin dolara çıktı. Bu rakamla, 9 aylık yan sanayi ihracatının yaklaşık 4'te biri bu ülkeye yapıldı.

En fazla ihracat yapılan ikinci ülke ABD'ye artış yüzde 27,86 olarak kayıtlara geçti. 2021'in 9 ayında 531 milyon 696 bin dolarlık yan sanayi ihracatının yapıldığı ABD'ye bu sene aynı dönemde 679 milyon 855 bin dolarlık ürün satıldı.

Üçüncü sırada yer alan İtalya'ya yan sanayi ihracatı yüzde 1 azalışla 598 milyon 102 bin dolardan 591 milyon 616 bin dolara geriledi.

Bu dönemde Fransa'ya yüzde 14 artışla 539 milyon 259 bin dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 3,6 yükselişle 471 milyon 169 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

- İspanya'ya yan sanayi ihracatı yüzde 21 arttı

Ocak-Eylül 2022'de, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yan sanayi ihracatında İspanya yüzde 21 artış ve 464 milyon 657 bin dolarla 6'ncı, Rusya yüzde 7 azalış ve 426 milyon 234 bin dolarla 7'nci, Polonya yüzde 18 artış ve 395 milyon 267 bin dolarla 8'inci, Romanya yüzde 6 yükseliş ve 278 milyon 93 bin dolarla 9'uncu ve Belçika yüzde 1 artış ve 257 milyon 706 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

10 milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan ülkelere bakıldığında ocak-eylül döneminde Uruguay, Kazakistan ve Suudi Arabistan'a yüzde 100'ün üzerinde artışlar kaydedildi.

Yan sanayi ihracatı Uruguay'a yüzde 182 artışla 15 milyon 669 bin dolardan 44 milyon 182 bin dolara, Kazakistan'a yüzde 140 yükselişle 11 milyon 598 bin dolardan 27 milyon 918 bin dolara, Suudi Arabistan'a da yüzde 419 artışla 2 milyon 260 bin dolardan 11 milyon 734 bin dolara ulaştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktıGÜNCELLEME - Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktı
İETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdiİETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdi
İBB Başkanı İmamoğlu, din görevlileriyle bir araya geldiİBB Başkanı İmamoğlu, din görevlileriyle bir araya geldi
Anahtar Kelimeler:
Bursa İhracat öib otomotiv sektörü uludağ otomotiv endüstrisi ihracatçıları birliği

Bursa Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:05
Öğle
12:55
İkindi
16:03
Akşam
18:35
Yatsı
19:53
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.