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  4. GRAFİKLİ - Potada Kadınlar Türkiye Kupası, Adana'da sahibini buluyor

GRAFİKLİ - Potada Kadınlar Türkiye Kupası, Adana'da sahibini buluyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.03.2020 11:20 | Son Güncelleme

Basketbolda 28. kez düzenlenen kupanın finalinde Fenerbahçe Öznur Kablo ile İzmit Belediyespor yarın karşı karşıya gelecek - Fenerbahçe 12 kezle kupada en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunurken, İzmit Belediyespor ilk kez final oynayacak

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Basketbolda bu yıl 28. kez düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası yarın Adana'da sahibini bulacak.

Adana Atatürk Spor Salonu'ndaki finalde Fenerbahçe Öznur Kablo ile İzmit Belediyespor saat 15.00'te karşılaşacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını ilk 8'de bitiren takımların mücadele ettiği Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, çeyrek finalde Bellona Kayseri Basketbol, yarı finalde de Çankaya Üniversitesi'ni eleyerek finale yükseldi. İzmit Belediyespor ise çeyrek finalde Galatasaray, yarı finalde ise Beşiktaş TRC İnşaat'ı saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

- Fenerbahçe 13. kupa peşinde

Kupanın son şampiyonu Fenerbahçe, organizasyonda en fazla kupa kaldıran takım konumunda bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım, daha önce organizasyonda 12 kez şampiyon olma başarısı gösterdi. Fenerbahçe, 1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015, 2016 ve 2019'da mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertli ekip, 1995, 2010, 2012, 2013 ve 2014'te ise organizasyonda ikinci oldu.

- Kupayı kazanan diğer takımlar

Fenerbahçe'nin ardından bu kupada en fazla şampiyonluğu Galatasaray elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, kupada üst üste altışar ve beşer kez olmak üzere toplam 11 şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te kupayı kazanırken, 1999, 2000, 2001, 2009 ve 2016'da ise ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Organizasyonda BOTAŞ ile önceki sezon faaliyetlerine son veren Yakın Doğu Üniversitesi de ikişer kez kupayı müzesine götürdü.

- İzmit Belediyespor ilk kez finalde

İzmit Belediyespor, Kadınlar Türkiye Kupası'nda ilk kez finalde mücadele edecek.

Kadınlar Basketbol Süper Lig'inde ikinci sezonunu geçiren Kocaeli temsilcisi, Fenerbahçe Öznur Kablo karşısından galibiyetle ayrılarak ilk kupasını almaya çalışacak.

- Finaller ve şampiyonlar

Kadınlar Türkiye Kupası'nda sezonlara göre finallerin yapıldığı iller ve maç sonuçları şöyle:

Sezon Şehir Şampiyon FinalistSonuç1992-1993 KütahyaGALATASARAYİstanbul Üniversitesi74-511993-1994Eskişehir GALATASARAYBRİSA Spor 75-621994-1995ZonguldakGALATASARAYFenerbahçe 74-501995-1996SamsunGALATASARAYBRİSA Spor 109-721996-1997BoluGALATASARAYBeşiktaş 98-571997-1998KuşadasıGALATASARAYUrla Gençlik76-631998-1999 BalıkesirFENERBAHÇEGalatasaray72-531999-2000 Alanya FENERBAHÇEGalatasaray 63-572000-2001 İstanbulFENERBAHÇEGalatasaray57-532001-2002 EdirneBOTAŞ Beşiktaş 89-682002-2003ÇanakkaleBOTAŞ Erdemirspor75-692003-2004BursaFENERBAHÇEErdemirspor58-462004-2005DiyarbakırFENERBAHÇE Beşiktaş73-712005-2006KayseriFENERBAHÇE Migrosspor 70-682006-2007 İzmir FENERBAHÇEBeşiktaş 90-632007-2008AdanaFENERBAHÇEBOTAŞ 62-512008-2009KayseriFENERBAHÇEGalatasaray63-602009-2010BandırmaGALATASARAYFenerbahçe57-552010-2011GaziantepGALATASARAYTarsus Belediyespor68-532011-2012HatayGALATASARAYFenerbahçe76-722012-2013AntalyaGALATASARAYFenerbahçe 74-722013-2014AnkaraGALATASARAYFenerbahçe76-702014-2015 MersinFENERBAHÇEAdana ASKİ81-67 2015-2016Kayseri FENERBAHÇE Galatasaray69-61
2016-2017 İzmirYAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİAbdullah Gül Üniversitesi 77-61 2017-2018 MardinYAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİHatay Büyükşehir Belediyespor86-79 2018-2019 Şanlıurfa FENERBAHÇE BOTAŞ60-53

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Basketbol Fenerbahçe İzmit Belediyespor Kadınlar Türkiye Kupası

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