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GRAFİKLİ - Sakarya otomotiv sektörü temmuzda 349 milyon dolarlık ihracata imza attı

SAKARYA HABERLERİ  | 12.08.2020 11:17 | Son Güncelleme

Sakarya'dan temmuz ayında 125 ülke ve 5 serbest bölgeye 395 milyon 443 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi - Kovid-19 salgını nedeniyle nisan ve mayıs ayı ihracatında düşüş yaşansa da normalleşme dönemine girilmesiyle yeniden atağa geçen kent, temmuzda ihracatını haziran ayına göre yüzde 3,6 artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdü - Temmuz ihracatının yüzde 88,2'lik kısmı otomotiv sektörünce yapıldı

ONUR ORHAN - Sakarya'dan temmuz ayında 125 ülke ve 5 serbest bölgeye 395 milyon 443 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu tutarın yaklaşık 349 milyon dolarlık kısmına otomotiv sektörü imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-temmuz döneminde 2 milyar 300 milyon 46 bin dolarlık dış satım yapan Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunuyor.

Sakarya'nın, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ve mayısta azalan ihracatı, normalleşme dönemine girilmesinin ardından yeniden artışa geçti.

Sakarya'dan haziran ayında 381 milyon 394 bin dolarlık ihracat yapılmışken, temmuzda bu rakam yüzde 3,6 artışla 395 milyon 443 bin dolara çıktı.

- İhracatta otomotiv zirvede

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin temmuz ayı ihracatında yüzde 88,2 payla otomotiv sektörü ilk sırada yer aldı. Söz konusu ayda kentten 348 milyon 986 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Otomotiv fabrikalarının salgına yönelik tedbirler kapsamında bir süre üretime ara vermiş olması nedeniyle sektörün 7 aylık ihracatı 2019'un aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 29 geriledi. Temmuz ayı dış satımında da yıllık bazda yüzde 25,4 azalma oldu.

Temmuz ihracatında ikinci sırayı 10 milyon 126 bin dolarla iklimlendirme sanayi sektörü aldı. Bunu, 6 milyon 652 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 6 milyon 286 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 5 milyon 539 bin dolarla makine ve aksamları sektörleri izledi.

- En fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı

Sakarya'dan temmuzda en fazla ihracat yapılan ülke, 49 milyon 398 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu ülkeyi 48 milyon 244 bin dolarla Fransa, 45 milyon 260 bin dolarla Almanya, 37 milyon 988 bin dolarla Polonya, 24 milyon 992 bin dolarla ABD ve 20 milyon 539 bin dolarla İspanya takip etti.

Bu ülkeler arasında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı, yüzde 14,47 ile Almanya pazarında sağlandı.

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