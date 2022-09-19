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  4. GRAFİKLİ - Sırtı yere gelmeyen efsane güreşçi Mustafa Dağıstanlı

GRAFİKLİ - Sırtı yere gelmeyen efsane güreşçi Mustafa Dağıstanlı

19.09.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

91 yaşında hayata gözlerini yuman Türk sporunun efsane güreşçilerden Mustafa Dağıstanlı, 1956 ve 1960'ta olimpiyat oyunlarında altın madalya aldı - Serbest stilde uluslararası müsabakalarda hiç yenilgi almayan Mustafa Dağıstanlı, aldığı 3 dünya şampiyonluğuyla da Türk bayrağını zirvede dalgalandırdı

ERKAN TİRYAKİ - 91 yaşında vefat eden eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, kazandığı olimpiyat ve dünya şampiyonluklarıyla Türk sporuna damga vurdu.

Dünyaya gözlerini 11 Nisan 1931'de Samsun'un Çarşamba ilçesinde açan Dağıstanlı, çok küçük yaşta başladığı ata sporu güreşte 7 yılda 2 olimpiyat, 3 dünya şampiyonluğu yaşayarak tarihi başarılara imza attı.

Türkiye'ye serbest stilde uluslararası ilk altın madalyayı kazandıran Nasuh Akar'ı 20 yaşında Türkiye Şampiyonası'nda yenen Dağıstanlı, adından söz ettirmeye başladı. 1953 yılında milli mayoyu giyen efsane sporcu, 1 yıl sonra Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyanın zirvesine çıktı.

Dünya Şampiyonası'nda serbest stilde 54 kiloda mindere çıkan Dağıstanlı, Japonya'da altın madalya kazandı. Dağıstanlı 1956 Olimpiyat Oyunları öncesinde de grekoromen stilde Akdeniz Oyunları'nda altın madalyaya ulaştı.

- İlk olimpiyat zaferi

Mustafa Dağıstanlı, 1956 Melbourne Olimpiyat Oyunları'nda zirveye çıktı.

Serbest stil 57 kiloda mücadele eden Dağıstanlı, kariyerinde ilk kez yer aldığı olimpiyatta altın madalyaya uzandı.

Dağıstanlı, 4 yıl sonra Roma'da düzenlenen 1960 Olimpiyat Oyunları'nda da bu sefer 62 kiloda şampiyonluğu göğüsledi ve üst üste iki kez olimpiyat altın madalyası elde etti.

Dağıstanlı bu başarıyı Hamza Yerlikaya ve Mithat Bayrak'la yapan 3 Türk sporcudan biri olarak tarihteki yerini koruyor.

- 1957 ve 1959'da da şampiyonluklar geldi

Efsane isim, 1957 ve 1959'da da dünya şampiyonalarında altın madalyayı kimseye bırakmadı.

Dağıstanlı, 1957'de İstanbul'da ve 1959'da İran'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 62 kiloda zirveye çıktı.

- Uluslararası arenada sırtı yere gelmedi

Mustafa Dağıstanlı, büyük başarılar elde ettiği ay-yıldızlı mayoyla serbest stilde uluslararası arenada hiç mağlup olmadı.

Dağıstanlı'nın olimpiyat ve dünya şampiyonalarında aldığı altın madalyaların yanı sıra Akdeniz Oyunları'nda, Dünya Kupası'nda ve Balkan Şampiyonası'nda da birer şampiyonluğu bulunuyor.

Kendine has, yerde kaldırıp ters sarma, dana bağı dalış pozisyonlarıyla ünlenen Dağıstanlı, güreştiği dönemde dünyanın en iyi sporcularından biri olarak gösteriliyordu.

- Devlet Üstün Hizmet Madalyası var

Mustafa Dağıstanlı, aktif sporculuk kariyerinden sonra siyasete atılarak 7 yıl milletvekilliği yaptı.

Dağıstanlı, 1973-1980 yıllarında Adalet Partisi'nin Samsun milletvekilliğini üstlendi.

Efsane isim, Devlet Üstün Hizmet Madalyası'yla da onurlandırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Dağıstanlı Güreş Şampiyon olimpiyat

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