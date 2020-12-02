GRAFİKLİ - Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 13. maçına çıkacak

SİVAS (AA) - ÖNDER FELEK - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mücadelesinde yarın İspanya temsilcisi Villarreal'i konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 13. maçına çıkacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak. Mücadelede Hırvat hakem Duje Strukan düdük çalacak. Sivasspor, maça yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Olarenwaju Kayode ve Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Grubun diğer maçında ise Azerbaycan temsilcisi Karabağ, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak. - Villarreal 10 puanla lider UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Villarreal'e 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilip, Karabağ'ı iki maçta da 2-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup eden Sivasspor, grupta 3. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Villarreal maçını kazanarak gruptan çıkma iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Grubun iddialı ekiplerinden Villarreal ise 4 haftada topladığı 10 puanla ilk sırada yer alıyor.

Grupta 5. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle: Maç G B M A Y Puan Villarreal 4 3 1 0 13 5 10 Maccabi Tel-Aviv 4 2 1 1 4 6 7 Demir Grup Sivasspor 4 2 0 2 9 9 6 Karabağ 4 0 0 4 3 9 0- Avrupa'da 12 maçta 4 galibiyet Avrupa kupalarında daha önce 12 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 4'ünü kazandı, birinde berabere kaldı, 7 kez sahadan yenik ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 27 gole engel olamadı. Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşarken, dört kez fileleri havalandıran Kayode, en golcü oyuncu olarak dikkati çekti. Avrupa maçlarında toplam 10 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Kone (2), Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yatabare, Max Gradel ve Caner Osmanpaşa rakip fileleri havalandıran isimler oldu. - Sivasspor'un Avrupa karnesi Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.