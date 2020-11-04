YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. GRAFİKLİ - Sivasspor Avrupa'da 11. maçına çıkıyor

GRAFİKLİ - Sivasspor Avrupa'da 11. maçına çıkıyor

SİVAS HABERLERİ  | 04.11.2020 11:33 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında yarın Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk edecek kırmızı-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 10 maçında 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı - Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki 10 golü 8 farklı oyuncudan geldi

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 11. karşılaşmasına çıkacak.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Karabağ maçı öncesinde Jorge Felix, Aaron Appindangoye, Serhiy Rybalka, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano'nun sakatlıkları sürüyor.

Grubun diğer maçında ise Villarreal sahasında Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.

- Villarreal liderliğini sürdürdü

Maccabi Tel-Aviv'e 1-0, Vilarreal'e de 3-1 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta iki hafta sonunda son sırada yer alıyor.

Deplasmanda Villarreal'a 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olan Sivasspor ise gol averajıyla grupta 3. sırada bulunuyor.

Sivas ekibi, iç sahada Karabağ'ı yenerek ilk puanlarını almayı hedefliyor.

Grupta 3. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

Maç G B M A Y Puan Villarreal 2 2 0 0 8 4 6 Maccabi Tel-Aviv 2 2 0 0 3 1 6 Demir Grup Sivasspor 2 0 0 2 4 7 0 Karabağ 2 0 0 2 1 4 0- Sivasspor'un Avrupa'daki golcüleri

Avrupa kupalarında daha önce 10 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 2'sini kazandı, 7 kez sahadan yenik ayrılırken, bir maçta da berabere kaldı.

Sivasspor, Avrupa'da 10 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 25 gole engel olamadı.

Sivas temsilcisinin Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, kırmızı-beyazlı formayla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Avrupa maçlarından toplam 8 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Kayode (2), Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Mustapha Yatabare ve Max Gradel rakip fileleri havalandıran isimler oldu.

- Sivasspor'un Avrupa karnesi

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı.

Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivas ekibi, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi.

Sivasspor, Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen, kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına katılamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 10 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı gol Yediği golUEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme) 2 1 - 1 3 6UEFA Avrupa Ligi 4 - - 4 4 12UEFA İntertoto Kupası 4 1 1 2 3 7Toplam 10 2 1 7 10 25

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Malatya’da yerli tohuma önem
Malatya’da yerli tohuma önem
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Çameli’den İzmir’e yardım eli
Çameli’den İzmir’e yardım eli
Suriyeliler yeni düzene alışıyor
Suriyeliler yeni düzene alışıyor

Sivas Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:32
Sabah
06:57
Öğle
12:21
İkindi
15:08
Akşam
17:34
Yatsı
18:53

Sivas Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Dost Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Hikmet Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sürücü Araçtan Fırladı Kazada 4 Kişi Yaralandı
Sürücü Araçtan Fırladı Kazada 4 Kişi Yaralandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Tbmm Başkanı Yılmaz: "genç Nüfusu Tarımda Tutmanın Tek Yolu Kırsal Kalkınmadır"
Tbmm Başkanı Yılmaz: "genç Nüfusu Tarımda Tutmanın Tek Yolu Kırsal Kalkınmadır"
Milletvekili Ali Turan, Suşehri Sanayi Sitesi Esnafıyla Biraraya Geldi
Milletvekili Ali Turan, Suşehri Sanayi Sitesi Esnafıyla Biraraya Geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.