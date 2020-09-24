GRAFİKLİ - Taze incir ihracatından 39 milyon dolar

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye bu sezon yaş incir ihracatından yaklaşık 2 aylık dönemde 39 milyon 306 bin dolar döviz girdisi sağladı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye, yaş incir ihracatının başladığı 26 Temmuz'dan 15 Eylül'e kadar olan dönemde dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artırarak 34 milyon 992 bin dolardan 39 milyon 306 bin dolara çıkardı.

Yaklaşık 50 ülkede sofraları süsleyen yaş incirde en fazla ihracat, 13 milyon 456 bin dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 4 milyon 30 bin dolarla Rusya ve 3 milyon 979 bin dolarla Hollanda izledi.

- Sarılop incir ihracatı yüzde 91 arttı

Taze incir ihracatının yüzde 78'lik kısmını raf ömrü uzun olan siyah incir oluşturdu. Söz konusu dönemde 30 milyon 542 bin dolarlık siyah incir ihracatı yapıldı.

Dış satımda sarılop cinsindeki artış dikkati çekti. Sarılop incir ihracatı 26 Temmuz-15 Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 4 milyon 588 bin dolardan 8 milyon 764 bin dolara yükseldi.