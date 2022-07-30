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GRAFİKLİ - Türkiye'nin ilk olimpik veledromunda test sürüşü yapıldı

30.07.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: - "Ülkemizi bisiklet branşında başarıyla temsil edecek, yeni şampiyonların yetişmesine büyük katkı sağlayacağına inandığım Konya Olimpik Veledromu, bisiklet sporu için bir dönüm noktası olacak"

GRAFİKLİ - Türkiye'nin ilk olimpik veledromunda test sürüşü yapıldı

Konya'da 17 bin 600 metrekarelik alanda 250 metre piste, 2 bin 329 seyirci kapasitesine sahip Türkiye'nin tek olimpik veledromunda ilk sürüş gerçekleştirildi.

Açılışı 7 Ağustos'ta yapılacak veledromda Bisiklet Milli Takımı sporcuları Doğukan Arıkan, Oğuzhan Tiryaki, Feritcan Şamlı ve Azize Bekar, Milli Takım Antrenörü Mutlu Erçevik eşliğinde piste çıktı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da Konya Olimpik Veledromu'ndaki ilk sürüşü takip etti.

- "Konya Olimpik Veledromu, bisiklet sporu için bir dönüm noktası olacak"

Veledrom ile ilgili bilgiler veren Emin Müftüoğlu, olimpik standartlarda bir tesise sahip olmanın önemli olduğunu ve Konya Olimpik Veledromu dışında yeni tesisler de yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin bisiklette olimpiyat başarısını yükseltmek ve yeni bisikletçilerin yetişmesi için veledromlara ağırlık vermeyi hedeflediklerini belirten Müftüoğlu, "Ülkemizi bisiklet branşında başarıyla temsil edecek yeni şampiyonların yetişmesine büyük katkı sağlayacağına inandığım Konya Olimpik Veledromu, bisiklet sporu için bir dönüm noktası olacak. Türk sporuna değer katacak bu önemli eserin yapılması için desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu, veledromda elit seviyede daha çok sporcu yetiştireceklerini, bunun olimpiyatlardaki başarıya doğrudan etki edeceğini dile getirdi.

Olimpik standartlara uygun olarak, "Türk bisikletinde yeni şampiyonların yetişmesi" vizyonuyla inşa edilen Konya Olimpik Veledromu, Türkiye'nin ilk kapalı olimpik veledromu olacak.

Avrupa'nın en kapsamlı veledromlarından birisi olma niteliğini taşıyan tesis, 2 bin 329 kişi kapasiteli tribünü, 250 metre ahşap pisti, kondisyon, eğitim ve seminer salonlarıyla, sporcuların olimpik düzeyde ihtiyaç duyabileceği tüm imkanları sunacak.

Türkiye'nin ilk olimpik veledromunda test sürüşü yapıldı

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